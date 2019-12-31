27 очков Батлера не спасли «Майами» от поражения в матче с «Вашингтоном»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Вашингтон Уизардс» на домашней площадке принимал «Майами Хит» и победил со счётом 123:105 (29:39, 42:24, 19:18, 33:24).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/2020
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Вашингтона» Джордан Макрай, на счету которого 29 очков. Гаррисон Мэтьюз набрал 28 очков, 25 — у центрового Яна Маинми. Дабл-даблом в составе «Майами» отметился Эдрис Адебайо (14 очков, 14 подборов). В активе Джимми Батлера 27 очков.
В параллельном матче «Орландо Мэджик» дома уступил «Атланте Хоукс» — 93:101 (21:25, 36:22, 15:27, 21:27). Таким образом, «Хоукс» прервали серию поражений из 10 матчей.
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
123 : 105
Майами Хит
Майами
Вашингтон Уизардс: Макрай - 29, Мэтьюз - 28, Маинми - 25, Смит - 19, Томас - 8, Браун - 5, Пэйтон II - 5, Pasecniks - 2, Бонга - 2, Бил, Брайант, Вагнер, Дав. Бертанс, Майлз, Робинсон, Скофилд, Уильямс, Уолл, Хатимура
Майами Хит: Батлер - 27, Робинсон - 16, Адебайо - 14, Нанн - 14, Горан Драгич - 10, Джонс - 9, Леонард - 7, Хироу - 6, Сильва - 2, Джонсон, Макон, Окпала, Олиник, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
93 : 101
Атланта Хоукс
Атланта
Орландо Мэджик: Вучевич - 27, Фурнье - 22, Огастин - 17, Айзек - 13, Ивунду - 4, Росс - 4, Бамба - 3, Фульц - 3, Амину, Берч, Гордон, Джефферсон, Джонсон, Картер-Уильямс, Магетти, Фразьер
Атланта Хоукс: Гудвин - 21, Хаертер - 19, Лень - 18, Хантер - 16, Коллинс - 10, Бембри - 4, Картер - 4, Краббе - 3, Джонс - 2, Реддиш - 2, Фернанду - 2, Браун, Паркер, Парсонс, Тёрнер, Янг
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