27 очков Батлера не спасли «Майами» от поражения в матче с «Вашингтоном»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Вашингтон Уизардс» на домашней площадке принимал «Майами Хит» и победил со счётом 123:105 (29:39, 42:24, 19:18, 33:24).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/2020

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Вашингтона» Джордан Макрай, на счету которого 29 очков. Гаррисон Мэтьюз набрал 28 очков, 25 — у центрового Яна Маинми. Дабл-даблом в составе «Майами» отметился Эдрис Адебайо (14 очков, 14 подборов). В активе Джимми Батлера 27 очков.

В параллельном матче «Орландо Мэджик» дома уступил «Атланте Хоукс» — 93:101 (21:25, 36:22, 15:27, 21:27). Таким образом, «Хоукс» прервали серию поражений из 10 матчей.