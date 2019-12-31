Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» в гостях разгромить «Майами»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Чикаго Буллз» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и уступил с разгромным счётом 102:123 (20:31, 32:24, 25:40, 25:28). Для «Бакс» эта победа стала третьей кряду.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который собрал коллекцию из 23 очков, 10 подборов и 6 передач. 25 очков набрал Крис Миддлтон, 15 — у Эрика Бледсо. Дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов оформил Эрсан Ильясова.
В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» дома уступил «Бруклин Нетс» — 122:1115 ОТ (27:29, 22:21, 25:30, 29:23, 19:12). Таким образом, «Нетс» потерпели третье поражение кряду.
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
102 : 123
Милуоки Бакс
Милуоки
Чикаго Буллз: Лавин - 19, Маркканен - 18, Уайт - 18, Картер - 10, Саторански - 10, Гэффорд - 8, Валентайн - 5, Янг - 5, Данн - 4, Корнет - 3, Арчидиаконоу - 2, Mokoka, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
Милуоки Бакс: Миддлтон - 25, Адетокунбо - 23, Бледсо - 15, Ильясова - 14, Лопес - 11, Лопес - 11, Корвер - 9, Коннотон - 8, Хилл - 5, Дивинченцо - 2, Адетокунбо, Бендер, Браун, Мейсон, Мэттьюз, Рейнольдс, Уилсон
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
122 : 115
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Напьер - 24, Калвер - 21, Бэйтс-Диоп - 15, Ковингтон - 14, Reid - 13, Дьенг - 11, Мартин - 9, Тиг - 9, Белл - 3, Окоги - 3, Вонле, Грэм, Лейман, Маклафлин, Ноуэлл, Таунс, Уиггинс
Бруклин Нетс: Динуайдди - 36, Харрис - 19, Чендлер - 13, Луваву-Кабарро - 11, Принс - 11, Темпл - 11, Аллен - 6, Джордан - 6, Куруч - 2, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, ЛеВерт, Муса, Нваба, Пинсон, Элленсон
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