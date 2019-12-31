Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» в гостях разгромить «Майами»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Чикаго Буллз» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и уступил с разгромным счётом 102:123 (20:31, 32:24, 25:40, 25:28). Для «Бакс» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который собрал коллекцию из 23 очков, 10 подборов и 6 передач. 25 очков набрал Крис Миддлтон, 15 — у Эрика Бледсо. Дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов оформил Эрсан Ильясова.

В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» дома уступил «Бруклин Нетс» — 122:1115 ОТ (27:29, 22:21, 25:30, 29:23, 19:12). Таким образом, «Нетс» потерпели третье поражение кряду.