38-летний Корвер из «Милуоки» забросил 2400-й трёхочковый за карьеру в НБА

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Кайл Корвер набрал 9 очков в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз». «Милуоки» в гостях победил «Чикаго» со счётом 123:102.

38-летний Корвер реализовал три трёхочковых броска, и теперь на его счету 2401 попадание из-за дуги за карьеру в НБА. По этому показателю баскетболист занимает четвёртое место. Первую тройку составляют Рэй Аллен, Реджи Миллер и Стефен Карри, на счету которых 2973, 2560 и 2492 точных трёхочковых броска соответственно.

В текущем сезоне «Милуоки» с соотношением побед и поражений 30-5 возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

Также в матче с «Чикаго» уникальным достижением отметился лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо.