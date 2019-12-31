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38-летний Корвер из «Милуоки» забросил 2400-й трёхочковый за карьеру в НБА

38-летний Корвер из «Милуоки» забросил 2400-й трёхочковый за карьеру в НБА
Баскетбол / НБА 0

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Кайл Корвер набрал 9 очков в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз». «Милуоки» в гостях победил «Чикаго» со счётом 123:102.

38-летний Корвер реализовал три трёхочковых броска, и теперь на его счету 2401 попадание из-за дуги за карьеру в НБА. По этому показателю баскетболист занимает четвёртое место. Первую тройку составляют Рэй Аллен, Реджи Миллер и Стефен Карри, на счету которых 2973, 2560 и 2492 точных трёхочковых броска соответственно.

В текущем сезоне «Милуоки» с соотношением побед и поражений 30-5 возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

Также в матче с «Чикаго» уникальным достижением отметился лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо.

Адетокунбо в матче с «Чикаго» установил уникальное достижение
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