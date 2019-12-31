38-летний Корвер из «Милуоки» забросил 2400-й трёхочковый за карьеру в НБА
Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Кайл Корвер набрал 9 очков в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз». «Милуоки» в гостях победил «Чикаго» со счётом 123:102.
38-летний Корвер реализовал три трёхочковых броска, и теперь на его счету 2401 попадание из-за дуги за карьеру в НБА. По этому показателю баскетболист занимает четвёртое место. Первую тройку составляют Рэй Аллен, Реджи Миллер и Стефен Карри, на счету которых 2973, 2560 и 2492 точных трёхочковых броска соответственно.
В текущем сезоне «Милуоки» с соотношением побед и поражений 30-5 возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
Также в матче с «Чикаго» уникальным достижением отметился лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо.
Адетокунбо в матче с «Чикаго» установил уникальное достижение
- 31 декабря 2019
-
16:14
-
14:09
-
12:00
-
10:14
-
09:00
-
06:50
-
06:20
-
01:36
-
00:47
- 30 декабря 2019
-
22:47
-
21:19
-
19:41
-
18:22
-
17:49
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
12:40
-
11:20
-
10:00
-
09:20
-
08:39
-
06:47
-
04:37
-
00:36
- 29 декабря 2019
-
23:52
-
22:34
-
21:38
-
19:30
-
17:18
-
16:38
-
15:31
-
14:39
-
13:50
-
12:34
Партнерский контент