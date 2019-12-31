Роуз: не буду заставлять сына играть в баскетбол
Разыгрывающий защитник «Детройт Пистонс» Деррик Роуз рассказал что не хотел бы связать жизнь своего сына с баскетболом, но отметил, что тот уже сам проявляет серьёзный интерес к спорту.
«Я не буду заставлять своего сына играть в баскетбол, но ему уже очень этого хочется. Если он этого захочет, что же, это круто, но я не буду тем отцом, который, если увидит, что у сына нет достаточного таланта, будет продолжать давить. Мы просто направим его энергию в другое русло. Мы не станем гнаться за мечтой, которая будет для него недостижима», — приводит слова Роуза Clutch Points.
В 2009 году Роуз получил приз лучшего новичка года, а в 2011 стал MVP чемпионата. После он перенёс несколько тяжелейших травм и уже не смог вернуться на прежний уровень.
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