Роуз: не буду заставлять сына играть в баскетбол

Разыгрывающий защитник «Детройт Пистонс» Деррик Роуз рассказал что не хотел бы связать жизнь своего сына с баскетболом, но отметил, что тот уже сам проявляет серьёзный интерес к спорту.

«Я не буду заставлять своего сына играть в баскетбол, но ему уже очень этого хочется. Если он этого захочет, что же, это круто, но я не буду тем отцом, который, если увидит, что у сына нет достаточного таланта, будет продолжать давить. Мы просто направим его энергию в другое русло. Мы не станем гнаться за мечтой, которая будет для него недостижима», — приводит слова Роуза Clutch Points.

В 2009 году Роуз получил приз лучшего новичка года, а в 2011 стал MVP чемпионата. После он перенёс несколько тяжелейших травм и уже не смог вернуться на прежний уровень.