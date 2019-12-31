Харден и Капела помогут «Хьюстону» в матче с «Денвером»
В ночь на 1 января 2020 года мск в Хьюстоне (штат Техас, США) на арене «Тойота-Центр» состоится очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» померится силами с «Денвер Наггетс». Хозяевам в этой встрече помогут защитник Джеймс Харден и центровой Клинт Капела, которые вернутся в строй после возвращения, сообщает Rotoworld.
Оба пропустили минувший матч команды, в результате «Рокетс» на выезде уступили «Нью-Орлеан Пеликанс» (112:127).
Харден в нынешнем регулярном чемпионате провёл 32 матча, набирая в них 38,3 очка, собирая 5,9 подбора и совершая 7,5 передачи. На счету Капелы в нынешнем сезоне 27 матчей, в которых он набирает 13,9 очка, собирает 14,4 подбора, совершает 1,2 передачи и 1,9 блок-шота.
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