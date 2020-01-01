Дабл-дабл Сабониса помог «Индиане» обыграть «Филадельфию»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» и победил со счётом 115:97 (29:27, 38:16, 29:23, 19:31).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Пэйсерс» Домантас Сабонис, который собрал коллекцию из 23 очков, 10 подборов, 5 передач, 1 блокшота и 1 перехвата. 21 очко набрал Ти Джей Уоррен. Дабл-дабл из 11 очков и 10 передач оформил Ти Джей Макконнел.

Самым результативным в составе «Сиксерс» стал Джош Ричардсон, набравший 20 очков. Дабл-даблом отметился Бен Симмонс (18 очков, 10 подборов).

В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» дома уступил «Бостон Селтикс» — 92:109 (18:24, 25:26, 30:30, 19:29). Для «Хорнетс» это поражение стало шестым кряду.