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Дабл-дабл Сабониса помог «Индиане» обыграть «Филадельфию»

Дабл-дабл Сабониса помог «Индиане» обыграть «Филадельфию»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» и победил со счётом 115:97 (29:27, 38:16, 29:23, 19:31).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Пэйсерс» Домантас Сабонис, который собрал коллекцию из 23 очков, 10 подборов, 5 передач, 1 блокшота и 1 перехвата. 21 очко набрал Ти Джей Уоррен. Дабл-дабл из 11 очков и 10 передач оформил Ти Джей Макконнел.

Самым результативным в составе «Сиксерс» стал Джош Ричардсон, набравший 20 очков. Дабл-даблом отметился Бен Симмонс (18 очков, 10 подборов).

В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» дома уступил «Бостон Селтикс» — 92:109 (18:24, 25:26, 30:30, 19:29). Для «Хорнетс» это поражение стало шестым кряду.

НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2019, вторник. 23:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
115 : 97
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 23, Уоррен - 21, Тёрнер - 14, Лэмб - 13, Макдермотт - 12, Макконнел - 11, Холидэй - 10, Битадзе - 6, Холидей - 5, Боуэн, Брогдон, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
Филадельфия Сиксерс: Ричардсон - 20, Симмонс - 18, Коркмаз - 9, Харрис - 9, Бёрк - 8, Милтон - 8, Нето - 6, Хорфорд - 5, О'Куинн - 4, Скотт - 4, Эннис - 4, Pelle - 2, Shayok, Болден, Смит, Тибулл, Эмбиид
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2019, вторник. 23:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
92 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Вашингтон - 15, Бриджес - 14, Бэйкон - 11, Грэм - 11, Зеллер - 10, Розир - 10, Бийомбо - 8, Мартин - 7, Монк - 4, Эрнангомес - 2, Franks, Батюм, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Симмонс, Уильямс
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Уокер - 22, Хэйворд - 21, Кантер - 13, Смарт - 7, Уонамэйкер - 7, Оджелей - 6, Тайс - 5, Грин - 2, Лэнгфорд - 2, Waters, Браун, Пуарье, Уильямс, Уильямс, Фалль, Эдвардс
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