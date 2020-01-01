Дабл-даблы Лава и Томпсона не спали «Кливленд» от поражения в матче с «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 117:97.

Самым результативным в составе победителей стал Кайл Лоури, набравший 24 очка. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Коллин Секстон, набравший 22 очка. По дабл-даблу оформили Кевин Лав (10 очков и 11 подборов) и Тристан Томпсон (14 очков и 11 подборов).

Таким образом, «Торонто» одержал вторую победу за последние три игры. «Кливленд» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоялась на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой гостей со счётом 105:87