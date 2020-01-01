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Дабл-даблы Лава и Томпсона не спали «Кливленд» от поражения в матче с «Торонто»

Дабл-даблы Лава и Томпсона не спали «Кливленд» от поражения в матче с «Торонто»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 117:97.

Самым результативным в составе победителей стал Кайл Лоури, набравший 24 очка. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Коллин Секстон, набравший 22 очка. По дабл-даблу оформили Кевин Лав (10 очков и 11 подборов) и Тристан Томпсон (14 очков и 11 подборов).

Таким образом, «Торонто» одержал вторую победу за последние три игры. «Кливленд» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоялась на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой гостей со счётом 105:87

НБА - регулярный чемпионат
01 января 2020, среда. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
117 : 97
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Торонто Рэпторс: Лоури - 24, Ибака - 20, Дэвис - 19, Холлис-Джефферсон - 14, Ануноби - 12, Ванвлит - 12, Маккоу - 6, Ponds - 5, Буше - 2, Джонсон - 2, Бриссетт - 1, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Сиакам, Томас, Эрнандес
Кливленд Кавальерс: Секстон - 22, Осман - 14, Томпсон - 14, Портер - 13, Гарлэнд - 12, Лав - 10, Экзам - 5, Нэнс - 4, Деллаведова - 3, Windler, Жижич, Кук, Маккинни, Найт, Уэйд, Хенсон
НБА - регулярный чемпионат
01 января 2020, среда. 01:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
87 : 105
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Холмс - 22, Хилд - 20, Фокс - 9, Барнс - 8, Бьелица - 8, Джозеф - 7, Богданович - 6, Джайлс - 6, Джеймс - 1, Guy, Ариза, Багли III, Габриэль, Дедмон, Джеффрис, Суониган, Феррелл
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Джордж - 21, Харклесс - 12, Уолтон - 10, Шамет - 9, Зубац - 8, Харрелл - 7, Грин - 6, Макгрудер - 4, Мотли - 2, Робинсон - 2, Coffey, Беверли, Кабенгеле, Л. Уильямс, Мэнн, Паттерсон
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