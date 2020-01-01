35 очков Хардена и дабл-дабл Капелы помогли «Хьюстону» разгромить «Денвер»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 130:104.

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 35 очков. Расселл Уэстбрук записал на свой счёт 28 очков. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Никола Йокич, набравший 21 очко.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 117:113.

«Оклахома-Сити Тандер» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 106:101.

Расписание регулярного чемпионата НБА.