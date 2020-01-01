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35 очков Хардена и дабл-дабл Капелы помогли «Хьюстону» разгромить «Денвер»

35 очков Хардена и дабл-дабл Капелы помогли «Хьюстону» разгромить «Денвер»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 130:104.

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 35 очков. Расселл Уэстбрук записал на свой счёт 28 очков. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Никола Йокич, набравший 21 очко.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 117:113.

«Оклахома-Сити Тандер» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 106:101.

Расписание регулярного чемпионата НБА.

НБА - регулярный чемпионат
01 января 2020, среда. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
130 : 104
Денвер Наггетс
Денвер
Хьюстон Рокетс: Харден - 35, Уэстбрук - 28, Капела - 16, Хартенштайн - 16, Гордон - 12, Маклемор - 9, Хаус - 8, Кларк - 3, Клемонс - 3, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Риверс, Сефолоша, Такер, Чендлер
Денвер Наггетс: Йокич - 21, Моррис - 18, Миллсэп - 13, Маррей - 12, Бартон - 10, Бисли - 10, Портер - 7, Грант - 4, Пламли - 4, Крэйг - 3, Вандербилт - 2, Bol, Дозьер, Харрис, Чанчар, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
01 января 2020, среда. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
117 : 113
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 24, Миллз - 18, Олдридж - 17, Мюррей - 15, Форбс - 14, Уайт - 7, Уокер - 7, Лайлз - 5, Poeltl - 4, Белинелли - 3, Гэй - 3, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 28, Робинсон - 25, Ли - 20, Грин - 10, Боумен - 9, Smailagic - 7, Крисс - 7, Спеллмен - 4, Пэскелл - 3, Карри, Коли-Стайн, Луни, Пул, Расселл, Томпсон, Эванс
НБА - регулярный чемпионат
01 января 2020, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
106 : 101
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 20, Шрёдер - 20, Жильжо-Александер - 19, Пол - 17, Ноэль - 12, Адамс - 10, Диалло - 4, Базли - 2, Надер - 2, Dort, Hervey, Roberson, Бертон, Мускала, Паттон, Фергюсон
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Клебер - 14, Пауэлл - 11, Карри - 9, Джексон - 8, Брансон - 7, Райт - 7, Финни-Смит - 6, Марьянович - 4, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Брокхофф, Ли, Порзингис, Хардуэй-младший
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