35 очков Хардена и дабл-дабл Капелы помогли «Хьюстону» разгромить «Денвер»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла на стадионе «Тойота-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 130:104.
Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 35 очков. Расселл Уэстбрук записал на свой счёт 28 очков. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Никола Йокич, набравший 21 очко.
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 117:113.
«Оклахома-Сити Тандер» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 106:101.
Расписание регулярного чемпионата НБА.
- 1 января 2020
-
06:35
-
05:35
-
01:41
- 31 декабря 2019
-
20:45
-
19:33
-
18:48
-
17:32
-
16:14
-
14:09
-
12:00
-
10:14
-
09:00
-
06:50
-
06:20
-
01:36
-
00:47
- 30 декабря 2019
-
22:47
-
21:19
-
19:41
-
18:22
-
17:49
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
12:40
-
11:20
-
10:00
-
09:20
-
08:39
-
06:47
-
04:37
-
00:36
- 29 декабря 2019
-
23:52
-
22:34
-
21:38