18-летнему брату Лонзо Болла предложили контракт на $ 100 млн и частный самолёт

18-летний баскетболист Ламело Болл получил предложение от одного из неназванных брендов производителей кроссовок подписать контракт на $ 100 млн и получить право пользования личным самолётом в рамках соглашения, сообщает журналист Кори Уильямс в своём «твиттере».
В настоящее время Болл выступает за австралийскую команду «Иллаварра Хоукс», выступающую в Национальной баскетбольной лиге. Ранее он успел поиграть за литовский клуб «Пренай», после чего перешёл в «Лос-Анджелес Боллерс», выступавший в Молодёжной баскетбольной ассоциации.
Отец баскетболиста — Лавар Болл, также бывший баскетболист, который никогда не играл в НБА. У него три сына: наиболее известен 22-летний Лонзо Болл, второй номер драфта 2017 года, выступающий в лиге за «Нью-Орлеан Пеликанс». 21-летний Лианджело Болл также пробовал свои силы в баскетболе.
- 2 января 2020
-
16:29
-
16:00
-
15:33
-
14:40
-
13:25
-
12:01
-
10:38
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
07:00
-
06:02
-
05:32
-
05:19
- 1 января 2020
-
06:35
-
05:35
-
01:41
- 31 декабря 2019
-
20:45
-
19:33
-
18:48
-
17:32
-
16:14
-
14:09
-
12:00
-
10:14
-
09:00
-
06:50
-
06:20
-
01:36
-
00:47
- 30 декабря 2019
-
22:47
-
21:19
-
19:41
-
18:22
-
17:49