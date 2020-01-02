18-летнему брату Лонзо Болла предложили контракт на $ 100 млн и частный самолёт

18-летний баскетболист Ламело Болл получил предложение от одного из неназванных брендов производителей кроссовок подписать контракт на $ 100 млн и получить право пользования личным самолётом в рамках соглашения, сообщает журналист Кори Уильямс в своём «твиттере».

В настоящее время Болл выступает за австралийскую команду «Иллаварра Хоукс», выступающую в Национальной баскетбольной лиге. Ранее он успел поиграть за литовский клуб «Пренай», после чего перешёл в «Лос-Анджелес Боллерс», выступавший в Молодёжной баскетбольной ассоциации.

Отец баскетболиста — Лавар Болл, также бывший баскетболист, который никогда не играл в НБА. У него три сына: наиболее известен 22-летний Лонзо Болл, второй номер драфта 2017 года, выступающий в лиге за «Нью-Орлеан Пеликанс». 21-летний Лианджело Болл также пробовал свои силы в баскетболе.