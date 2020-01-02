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Плаза: во главе «Милана» стоит один из лучших тренеров Европы за последние 20 лет

Плаза: во главе «Милана» стоит один из лучших тренеров Европы за последние 20 лет
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом». Плаза очень высоко отозвался о нынешнем тренере итальянской команды

«Милан» — очень талантливая команда, во главе которой стоит один из, наверное, трех лучших тренеров Европы за последние 20 лет. Нам нужно быть готовыми, и в первую очередь тактически, потому что у соперника достаточно опций, особенно в защите. Так что мы должны играть с умом, и наши последние тренировки направлены как раз на это. Думаю, что мы прогрессируем весь последний месяц. Тогда мы пропускали по 90 очков в среднем, сейчас — 70-75. Но в нападении, даже если мы теряем игроков, нам всё равно нужно набирать больше очков», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургского клуба.

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