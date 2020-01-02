Трушкин: «Зенит» недоволен своим сегодняшним местом в Евролиге
Форвард «Зенита» Владислав Трушкин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом».
«Сейчас, на праздниках, некогда терять форму, и мы стараемся её поддерживать. В середине сезона это особенно важно. Мы хотим подняться выше в турнирной таблице, потому что недовольны нашим сегодняшним местом. Но шапкозакидательских настроений нет, у соперника отличная команда с великолепным тренером и очень хорошим подбором игроков. Ожидаю интересной и тяжёлой игры, но в то время время последние матчи вселяют уверенности в своих силах», — приводит слова Владислава Трушкина официальный сайт санкт-петербургского клуба.
Встреча между «Зенитом» и «Миланом» состоится 3 января.
Читайте также
- 2 января 2020
-
18:30
-
17:51
-
16:29
-
16:00
-
15:33
-
14:40
-
13:25
-
12:01
-
10:38
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
07:00
-
06:02
-
05:32
-
05:19
- 1 января 2020
-
06:35
-
05:35
-
01:41
- 31 декабря 2019
-
20:45
-
19:33
-
18:48
-
17:32
-
16:14
-
14:09
-
12:00
-
10:14
-
09:00
-
06:50
-
06:20
-
01:36
-
00:47
- 30 декабря 2019
-
22:47
-
21:19
-
19:41
Партнерский контент