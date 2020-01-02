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Трушкин: «Зенит» недоволен своим сегодняшним местом в Евролиге

Трушкин: «Зенит» недоволен своим сегодняшним местом в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Зенита» Владислав Трушкин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом».

«Сейчас, на праздниках, некогда терять форму, и мы стараемся её поддерживать. В середине сезона это особенно важно. Мы хотим подняться выше в турнирной таблице, потому что недовольны нашим сегодняшним местом. Но шапкозакидательских настроений нет, у соперника отличная команда с великолепным тренером и очень хорошим подбором игроков. Ожидаю интересной и тяжёлой игры, но в то время время последние матчи вселяют уверенности в своих силах», — приводит слова Владислава Трушкина официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Встреча между «Зенитом» и «Миланом» состоится 3 января.

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