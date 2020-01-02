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Швед пропустит матч с «Анадолу Эфес»

Швед пропустит матч с «Анадолу Эфес»
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий подмосковных «Химок» Алексей Швед пропустит матч регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес», сообщает Eurohoops. Причиной этого стало простудное заболевание, которое подхватил игрок накануне. Самочувствие баскетболиста не позволит ему сыграть в это матче.

Алексей Швед является самым результативным игроком нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата Евролиги — в среднем за игру Швед набирает 20,9 очка.

После 16 туров Евролиги подмосковные «Химки» занимают седьмую позицию в турнирной таблице, одержав восемь побед и восемь раз потерпев поражение. «Анадолу Эфес» занимает вторую строчку, одержав 13 побед и трижды проиграв.

Встреча между «Химками» и «Анадолу Эфесом» состоится 3 января 2020 года, начало — в 20:30 мск.

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