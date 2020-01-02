Куртинайтис: немало человек в команде, как игроки, так и персонал, переболели гриппом

Завтра, 3 января, «Химки» проведут матч очередного тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встретятся с «Анадолу Эфес». В преддверии поединка в Стамбуле ожиданиями от него поделился наставник российской команды Римас Куртинайтис.

«В эти дни у нас были определённые проблемы: немало человек в команде, как игроки, так и персонал, переболели гриппом, в связи с чем мы не берём в Стамбул Алексея Шведа, который просто не восстановился и за неделю не провёл ни одной тренировки. Два последних матча он играл с вирусом, и сейчас он просто не готов. Также неделю болел Йонас Жеребко. В целом команда настроена нормально. Дали ребятам пару выходных, чего они не имели за последние полтора месяца. Знаем, как хорошо играет «Эфес», особенно дома.

Это отличная команда, в составе которой второй сезон подряд выступают те же баскетболисты, пришёл лишь Синглтон. Все хорошо чувствуют друг друга, в хорошей форме находятся Ларкин и Мицич. Ожидаем хорошую и жёсткую игру», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».