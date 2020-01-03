Результаты матчей НБА за 2 января 2020 года

2 января состоялось девять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Даллас Маверикс» дома победил «Бруклин Нетс». Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич («Даллас»), который сделал дабл-дабл: 31 очко, 13 подборов и 7 передач. Окончательный счёт — 123:111 в пользу «Маверикс».

«Оклахома-Сити Тандер» на выезде обыграл «Сан-Антонио Спёрс». Лидер «Оклахомы» Крис Пол набрал 16 очков, собрал 8 подборов и отдал 5 передач. Итоговый счёт — 109:103 в пользу «Тандер».

«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке выиграл у «Детройт Пистонс». Лидер «Клипперс» Кавай Леонард набрал 18 очков, сделал 6 подборов и отдал 5 передач. Окончательный счёт — 126:112 в пользу «Клипперс».