Результаты матчей НБА за 2 января 2020 года
2 января состоялось девять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Даллас Маверикс» дома победил «Бруклин Нетс». Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич («Даллас»), который сделал дабл-дабл: 31 очко, 13 подборов и 7 передач. Окончательный счёт — 123:111 в пользу «Маверикс».
«Оклахома-Сити Тандер» на выезде обыграл «Сан-Антонио Спёрс». Лидер «Оклахомы» Крис Пол набрал 16 очков, собрал 8 подборов и отдал 5 передач. Итоговый счёт — 109:103 в пользу «Тандер».
«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке выиграл у «Детройт Пистонс». Лидер «Клипперс» Кавай Леонард набрал 18 очков, сделал 6 подборов и отдал 5 передач. Окончательный счёт — 126:112 в пользу «Клипперс».
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 124
Денвер Наггетс
Денвер
Индиана Пэйсерс: Лэмб - 30, Тёрнер - 21, Уоррен - 20, Сабонис - 18, Макконнел - 8, Макдермотт - 6, Холидей - 6, Холидэй - 6, Битадзе - 1, Боуэн, Брогдон, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
Денвер Наггетс: Портер - 25, Йокич - 22, Маррей - 22, Бартон - 16, Харрис - 12, Пламли - 8, Моррис - 7, Грант - 6, Миллсэп - 6, Bol, Бисли, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Чанчар, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
106 : 109
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Кливленд Кавальерс: Секстон - 21, Лав - 18, Осман - 17, Гарлэнд - 14, Хенсон - 10, Портер - 9, Экзам - 7, Томпсон - 6, Деллаведова - 2, Нэнс - 2, Windler, Жижич, Кук, Маккинни, Найт, Уэйд
Шарлотт Хорнетс: Розир - 30, Грэм - 16, Бэйкон - 15, Вашингтон - 14, Зеллер - 11, Бийомбо - 8, Бриджес - 6, Уильямс - 6, Монк - 3, Franks, Батюм, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
84 : 76
Торонто Рэпторс
Торонто
Майами Хит: Адебайо - 15, Горан Драгич - 13, Хироу - 13, Джонс - 10, Батлер - 8, Леонард - 8, Нанн - 7, Робинсон - 6, Сильва - 4, Джонсон, Макон, Окпала, Олиник, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Торонто Рэпторс: Ибака - 19, Лоури - 15, Холлис-Джефферсон - 13, Ануноби - 12, Ванвлит - 7, Дэвис - 5, Маккоу - 3, Буше - 2, Ponds, Бриссетт, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Сиакам, Томас, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
99 : 84
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Ковингтон - 20, Напьер - 20, Reid - 13, Мартин - 12, Калвер - 10, Бэйтс-Диоп - 9, Окоги - 7, Дьенг - 6, Белл - 2, Вонле, Грэм, Лейман, Маклафлин, Ноуэлл, Таунс, Тиг, Уиггинс
Голден Стэйт Уорриорз: Робинсон - 16, Пэскелл - 13, Ли - 10, Спеллмен - 10, Эванс - 9, Smailagic - 7, Бёркс - 7, Крисс - 6, Боумен - 4, Грин - 2, Карри, Коли-Стайн, Луни, Пул, Расселл, Томпсон
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
98 : 102
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Чикаго Буллз: Лавин - 26, Картер - 18, Маркканен - 18, Саторански - 8, Уайт - 6, Гэффорд - 5, Данн - 5, Янг - 5, Валентайн - 4, Харрисон - 3, Mokoka, Арчидиаконоу, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Хатчинсон
Юта Джаз: Богданович - 19, Гобер - 17, Митчелл - 17, Кларксон - 12, Ньянг - 11, Инглс - 8, Мудиэй - 7, Брэдли - 6, О'Нил - 5, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
103 : 109
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 30, Олдридж - 22, Уокер - 16, Гэй - 9, Мюррей - 9, Уайт - 5, Poeltl - 4, Лайлз - 3, Форбс - 3, Миллз - 2, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 25, Шрёдер - 19, Пол - 16, Адамс - 14, Галлинари - 13, Базли - 9, Ноэль - 6, Диалло - 5, Фергюсон - 2, Dort, Hervey, Roberson, Бертон, Мускала, Надер, Паттон
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
123 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Карри - 25, Клебер - 18, Бареа - 10, Марьянович - 10, Джексон - 8, Финни-Смит - 8, Райт - 5, Брансон - 4, Пауэлл - 4, Cleveland, Reaves, Roby, Брокхофф, Ли, Порзингис, Хардуэй-младший
Бруклин Нетс: Динуайдди - 19, Муса - 14, Пинсон - 11, Принс - 11, Харрис - 11, Чендлер - 11, Джордан - 10, Аллен - 9, Куруч - 8, Луваву-Кабарро - 7, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, ЛеВерт, Нваба, Темпл, Элленсон
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
128 : 123
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Сакраменто Кингз: Фокс - 27, Хилд - 26, Холмс - 18, Барнс - 17, Богданович - 16, Бьелица - 8, Джозеф - 7, Ариза - 5, Джайлс - 4, Guy, Багли III, Габриэль, Дедмон, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Феррелл
Мемфис Гриззлиз: Морант - 23, Краудер - 19, Валанчюнас - 18, Джексон - 18, Мелтон - 16, Брукс - 15, Кларк - 8, Аллен - 2, Андерсон - 2, Джонс - 2, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2020, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 112
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 23, Л. Уильямс - 22, Леонард - 18, Грин - 12, Джордж - 12, Харклесс - 12, Зубац - 8, Шамет - 8, Робинсон - 5, Макгрудер - 4, Уолтон - 2, Coffey, Беверли, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Паттерсон
Детройт Пистонс: Браун - 15, Вуд - 14, Михайлюк - 14, Роуз - 14, Снелл - 14, Галлоуэй - 11, Драммонд - 10, Думбуйа - 10, Мейкер - 10, King, Боун, Гриффин, Джексон, Кеннард, Моррис, Томас, Фрейзер
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