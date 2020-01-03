Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Селф отрицает, что заменит Поповича на посту главного тренера «Сан-Антонио»

Селф отрицает, что заменит Поповича на посту главного тренера «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА 0

Многолетний наставник одной из самых стабильных и успешных команд лиги NCAA «Канзас Джейхоукс» Билл Селф отрицает, что он в скором времени заменит на посту главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича.

«Я не общался с генеральным менеджером „Сан-Антонио Спёрс“ Эр Си Бьюфордом о работе. Он был на моей свадьбе, я был на его свадьбе, но мы никогда не обсуждали работу. И в целом, я считаю, такие разговоры в некоторой степени оскорбительны. У „Сан-Антонио“ величайший тренер. Очевидно, что он входит в тройку величайших в истории НБА. Так что во всех этих разговорах нет ни доли правды», — приводит слова Селфа Clutch Points.

70-летний Попович всю свою деятельность в роли главного тренера вёл в «Сан-Антонио Спёрс». Команду из Техаса он возглавляет с 1996 года. За это время он пять раз привёл её к титулу, а также трижды получал награду «Лучший тренер года».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020