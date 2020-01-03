«Бруклин Нетс» отчислит Нвабу и подпишет контракт с Дж. Андерсоном
Руководство «Бруклин Нетс» приняло решение отчислить лёгкого форварда Давида Нвабу, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. 19 декабря минувшего года баскетболист получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл из строя до конца сезона. На его место в «Нетс» возьмут Джастина Андерсона. Пока ему будет предложен лишь 10-дневный контракт.
Андерсон начинал нынешний сезон в G-лиге, защищая цвета «Рэпторс 905» — фарм-клуба «Торонто Рэпторс».
Андерсон — 21-й номер драфта 2015 года. За годы карьеры в НБА он успел выступить в составе «Даллас Маверикс», «Филадельфии Сиксерс» и «Атланты Хоукс». Всего в регулярных чемпионатах Джастин принял участие в 216 матчах, набирая в них 5,3 очка и собирая 2,6 подбора.
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