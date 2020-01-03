Куртинайтис: дальние броски стали главной причиной победы «Анадолу Эфес»
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес» (82:101), указав на главную причину неудачи.
«Поздравляю «Эфес» с хорошей игрой, особенно с очень хорошей игрой в атаке. Думаю, в этом сезоне они показывают лучшее нападение в Евролиге. На протяжении двух первых четвертей мы неплохо защищались, но в третьей четверти соперник просто убил нас. Не хотел бы говорить о ком-то отдельно, хотел бы выделить всю команду «Эфеса», особенно их трёхочковые. Именно дальние броски стали главной причиной их победы», — приводит слова литовского специалиста официальный сайт команды из Московской области.
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