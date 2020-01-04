15 очков Айона не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Миланом»

В Милане завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Милан» принимал «Зенит». Первая половина встречи прошла в равной борьбе и завершилась со счётом 41:41. По итогам третьей четверти российская команда вышла вперёд — 56:55. В заключительном игровом отрезке хозяева сумели оформить небольшой рывок, благодаря которому одержали победу со счётом 73:72. Последние три очка «Зенит» набрал лишь на последней секунде встречи.
Самым результативным в составе победителей стал Владимир Мицов, набравший 13 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов на счету Луиса Сколы. У «Зенита» коллекцию из 15 очков и 7 подборов собрал Густаво Айон. 14 баллов на счету Остина Холлинза.
Это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах «Зенита» в турнире Евролиги.
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