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15 очков Айона не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Миланом»

15 очков Айона не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Миланом»
Баскетбол / Евролига 0

В Милане завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Милан» принимал «Зенит». Первая половина встречи прошла в равной борьбе и завершилась со счётом 41:41. По итогам третьей четверти российская команда вышла вперёд — 56:55. В заключительном игровом отрезке хозяева сумели оформить небольшой рывок, благодаря которому одержали победу со счётом 73:72. Последние три очка «Зенит» набрал лишь на последней секунде встречи.

Самым результативным в составе победителей стал Владимир Мицов, набравший 13 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов на счету Луиса Сколы. У «Зенита» коллекцию из 15 очков и 7 подборов собрал Густаво Айон. 14 баллов на счету Остина Холлинза.

Это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах «Зенита» в турнире Евролиги.

Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
03 января 2020, пятница. 22:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
73 : 72
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Олимпия Милан: Мицов - 13, Тарчевски - 11, Гудайтис - 10, Скола - 10, Родригес - 8, Сайкс - 7, Мораскини - 5, Брукс - 4, Делла Валле - 3, Ролл - 2, Билига, Уайт
Зенит: Айон - 15, Холлинс - 14, Альбиси - 12, Томас - 11, Хвостов - 7, Абромайтис - 6, Трушкин - 5, Понитка - 2, Айверсон, Зубков, Пушков, Рэнфро
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