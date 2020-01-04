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Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Филадельфию»

Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Филадельфию»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев.

«Филадельфии» удалось захватить инициативу в первой игровом отрезке, поведя в счёте к первому перерыву с разницей в семь очков. Однако уже во второй четверти «Хьюстон» не только отыгрался, но и вышел вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 60:53 в пользу хозяев паркета.

Третья четверть также осталась за «Хьюстоном», а в заключительном игровом отрезке команды показали равный баскетбол, в котором чуть сильнее оказались игроки «Филадельфии», но этого не хватило для победы. Итоговый счёт — 118:108 (20:27, 40:26, 36:31, 22:24).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Харден, собравший трибл-дабл из 44 очков, 11 подборов и 11 передач. Дабл-дабл на счету Клинта Капелы — 30 очков и 14 подборов. В составе «Филадельфии» трипл-дабл на свой счёт записал Бен Симмонс — 29 очков, 13 подборов и 11 передач. Дабл-дабл на счету Джоэла Эмбиида, набравшего 20 очков и совершившего 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
118 : 108
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Хьюстон Рокетс: Харден - 44, Капела - 30, Уэстбрук - 20, Гордон - 12, Риверс - 6, Маклемор - 3, Хаус - 3, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Кларк, Клемонс, Сефолоша, Такер, Хартенштайн, Чендлер
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 29, Харрис - 24, Эмбиид - 20, Бёрк - 11, Коркмаз - 8, Ричардсон - 7, Хорфорд - 7, Нето - 2, Pelle, Shayok, Болден, Милтон, О'Куинн, Скотт, Смит, Тибулл, Эннис
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