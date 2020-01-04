Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев.



«Филадельфии» удалось захватить инициативу в первой игровом отрезке, поведя в счёте к первому перерыву с разницей в семь очков. Однако уже во второй четверти «Хьюстон» не только отыгрался, но и вышел вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 60:53 в пользу хозяев паркета.



Третья четверть также осталась за «Хьюстоном», а в заключительном игровом отрезке команды показали равный баскетбол, в котором чуть сильнее оказались игроки «Филадельфии», но этого не хватило для победы. Итоговый счёт — 118:108 (20:27, 40:26, 36:31, 22:24).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Харден, собравший трибл-дабл из 44 очков, 11 подборов и 11 передач. Дабл-дабл на счету Клинта Капелы — 30 очков и 14 подборов. В составе «Филадельфии» трипл-дабл на свой счёт записал Бен Симмонс — 29 очков, 13 подборов и 11 передач. Дабл-дабл на счету Джоэла Эмбиида, набравшего 20 очков и совершившего 12 подборов.