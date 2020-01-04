Плаза рассказал о причинах поражения в матче с «Миланом»

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом».
«Когда проигрываешь всего одно очко, это означает, что игра могла сложиться по-разному. Получается, что ты сделал то же самое, что и соперник, что у тебя было столько же шансов победить, как и у соперника. Но баскетбол есть баскетбол, и мы не собираемся жаловаться на невезение. Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что мы во многих компонентах превзошли «Милан», но, к сожалению, промазали половину штрафных. Когда ты столько мажешь, это маленькие детали, которые дают тебе победу. Это и решило сегодня результат. В любом случае я горд тем, как мы сегодня играли. Эта игра показывает, что мы движемся в правильном направлении и победы лишь вопрос времени», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.
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