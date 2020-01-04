Харден вышел на второе место в НБА по количеству трипл-даблов с более чем 40 очками

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в матче с «Филадельфией Сиксерс» установил историческое достижение, оформив очередной трипл-дабл с более чем 40 очками, сообщает Distinct Athlete.
Этот трипл-дабл стал для Джеймса Хардена 14-м в карьере, в котором он набрал более 40 очков, что позволило ему выйти на второе место в истории Национальной баскетбольной ассоциации по этому показателю. Первую позицию в рейтинге занимает легендарный баскетболист Оскар Робертсон, собравший 24 подобных трипл-дабла.
Харден обогнал в списке своего товарища по команде Расселла Уэстбрука, у которого 13 трипл-даблов с 40+ очками.
Примечательно, что у Робертсона, Хардена и Уэстбрука теперь почти столько же трипл-даблов с более чем 40 очками, сколько и у всех остальных игроков НБА вместе взятых — 51 против 53.
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