Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Харден вышел на второе место в НБА по количеству трипл-даблов с более чем 40 очками

Харден вышел на второе место в НБА по количеству трипл-даблов с более чем 40 очками
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в матче с «Филадельфией Сиксерс» установил историческое достижение, оформив очередной трипл-дабл с более чем 40 очками, сообщает Distinct Athlete.

Этот трипл-дабл стал для Джеймса Хардена 14-м в карьере, в котором он набрал более 40 очков, что позволило ему выйти на второе место в истории Национальной баскетбольной ассоциации по этому показателю. Первую позицию в рейтинге занимает легендарный баскетболист Оскар Робертсон, собравший 24 подобных трипл-дабла.

Харден обогнал в списке своего товарища по команде Расселла Уэстбрука, у которого 13 трипл-даблов с 40+ очками.

Примечательно, что у Робертсона, Хардена и Уэстбрука теперь почти столько же трипл-даблов с более чем 40 очками, сколько и у всех остальных игроков НБА вместе взятых — 51 против 53.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020