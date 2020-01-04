Игроки и судьи НБА до конца сезона будут носить чёрные повязки в память о Стерне
Игроки и судьи Национальной баскетбольной ассоциации до конца сезона-2019/2020 будут носить чёрные повязки в память о бывшем комиссаре НБА Дэвиде Стерне, сообщает ESPN.
Напомним, Дэвид Стерн скончался в возрасте 77 лет.
12 декабря 2019 года Стерн перенёс экстренную операцию, которая понадобилась после произошедшего кровоизлияния в мозг. 77-летний бывший комиссар НБА потерял сознание, находясь в одном из ресторанов в Манхэттене, и был срочно госпитализирован. С тех пор его состояние оставалось тяжёлым. Днём 1 января 2020 года Дэвид умер.
Стерн был комиссаром Национальной баскетбольной ассоциации с 1984 по 2014 год, сменив на этой должности Ларри О'Брайена. В 2014 году на смену Стерну пришёл Адам Сильвер.
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