24 очка Леонарда не спасли «Клипперс» от разгрома в матче с «Мемфисом»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла на стадионе «Джош Тивен» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 140:114.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джей Краудер, набравший 27 очков. Джарен Джексон записал в свой актив 24 очка.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Монтрезл Харрелл, набравший 28 очков. Кавай Леонард и Лу Уильямс набрали по 24 очка.
Таким образом, «Клипперс» потерпели первое поражение после двух побед подряд. «Мемфис» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.
В следующем матче «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет с «Нью-Йорк Никс», а «Мемфис Гриззлиз» сыграет с «Финикс Санз».
НБА - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 140
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 28, Л. Уильямс - 24, Леонард - 24, Шамет - 10, Зубац - 8, Робинсон - 7, Coffey - 5, Мотли - 4, Уолтон - 3, Макгрудер - 1, Беверли, Грин, Джордж, Кабенгеле, Мэнн, Паттерсон, Харклесс
Мемфис Гриззлиз: Краудер - 27, Джексон - 24, Брукс - 22, Морант - 22, Джонс - 11, Аллен - 9, Валанчюнас - 9, Кларк - 8, Мелтон - 8, Андерсон, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар, Хилл
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