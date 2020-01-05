24 очка Леонарда не спасли «Клипперс» от разгрома в матче с «Мемфисом»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла на стадионе «Джош Тивен» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 140:114.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джей Краудер, набравший 27 очков. Джарен Джексон записал в свой актив 24 очка.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Монтрезл Харрелл, набравший 28 очков. Кавай Леонард и Лу Уильямс набрали по 24 очка.

Таким образом, «Клипперс» потерпели первое поражение после двух побед подряд. «Мемфис» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В следующем матче «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет с «Нью-Йорк Никс», а «Мемфис Гриззлиз» сыграет с «Финикс Санз».