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Дабл-даблы Ванвлита и Ибаки помогли «Торонто» обыграть «Бруклин»

Дабл-даблы Ванвлита и Ибаки помогли «Торонто» обыграть «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 121:102.

В составе победителей самым результативным стал Фред Ванвлит, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 передач. Серж Ибака также оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. Кайл Лоури записал в свой актив 26 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Спенсер Динуайдди, набравший 23 очка.

Таким образом, «Бруклин Нетс» потерпел пятое поражение кряду. «Торонто Рэпторс» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 121
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Динуайдди - 23, Харрис - 18, ЛеВерт - 13, Темпл - 12, Принс - 10, Аллен - 7, Куруч - 7, Джордан - 6, Луваву-Кабарро - 3, Муса - 2, Чендлер - 1, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Пинсон
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 29, Лоури - 26, Ибака - 21, Холлис-Джефферсон - 10, Маккоу - 8, Ануноби - 7, Буше - 7, Дэвис - 7, Бриссетт - 6, Ponds, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Сиакам, Томас, Эрнандес
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