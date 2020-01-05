Дабл-даблы Ванвлита и Ибаки помогли «Торонто» обыграть «Бруклин»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 121:102.

В составе победителей самым результативным стал Фред Ванвлит, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 передач. Серж Ибака также оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. Кайл Лоури записал в свой актив 26 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Спенсер Динуайдди, набравший 23 очка.

Таким образом, «Бруклин Нетс» потерпел пятое поражение кряду. «Торонто Рэпторс» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».