Результаты матчей НБА за 4 января 2020 года

4 января в НБА прошёл большой игровой день. Команды провели 11 матчей. В самом раннем из них «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней арене с крупным счётом проиграл «Мемфис Гриззлиз» — 114:140. Лучшим в составе победителей ( 27 очков) стал Джей Краудер. У калифорнийцев 28 баллов на счету Монтрезла Харрелла.

«Бруклин Нетс» на домашней арене принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 121:102. В составе победителей самым результативным стал Фред Ванвлит, на его счету дабл-дабл из 29 очков и 11 передач. У Сержа Ибака — дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. Кайл Лоури записал в актив 26 очков. В составе проигравшей команды самым результативным стал Спенсер Динуайдди (23 очка).

«Юта Джаз» в гостях справилась с «Орландо Мэджик» — 109:96. Ключевой в игре стала четвёртая четверть, которую игроки «Юты» завершили с отрывом в «+12» очков.

Лидером по результативности стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 32 очка и совершивший 3 подбора и 6 передач. В составе «Мэджик» — Терренс Росс, на его счету 24 очка и 3 подбора. Дабл-даблы у игроков «Орландо» Аарона Гордона (11 очков, 12 подборов и 2 передачи) и Николы Вучевича (22 очка, 13 подборов и 2 передачи).

«Оклахома-Сити Тандер» в гостях обыграла «Кливленд Кавальерс» — 121:106. Самым результативным в составе победителей стал Деннис шрёдер, набравший 22 очка. У хозяев 30 баллов в активе Колина Секстона.

«Атланта Хоукс» на домашней арене обыграла «Индиану Пэйсерс» — 116:111. Команда из Джорджии одержала победу благодаря действиям Трэя Янга (41 очко). У «Индианы» дабл-дабл на счету Домантаса Сабониса (25 очков и 11 подборов).