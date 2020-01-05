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Результаты матчей НБА за 4 января 2020 года

Результаты матчей НБА за 4 января 2020 года
Баскетбол / НБА 0

4 января в НБА прошёл большой игровой день. Команды провели 11 матчей. В самом раннем из них «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней арене с крупным счётом проиграл «Мемфис Гриззлиз» — 114:140. Лучшим в составе победителей ( 27 очков) стал Джей Краудер. У калифорнийцев 28 баллов на счету Монтрезла Харрелла.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 140
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 28, Л. Уильямс - 24, Леонард - 24, Шамет - 10, Зубац - 8, Робинсон - 7, Coffey - 5, Мотли - 4, Уолтон - 3, Макгрудер - 1, Беверли, Грин, Джордж, Кабенгеле, Мэнн, Паттерсон, Харклесс
Мемфис Гриззлиз: Краудер - 27, Джексон - 24, Брукс - 22, Морант - 22, Джонс - 11, Аллен - 9, Валанчюнас - 9, Кларк - 8, Мелтон - 8, Андерсон, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар, Хилл

«Бруклин Нетс» на домашней арене принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 121:102. В составе победителей самым результативным стал Фред Ванвлит, на его счету дабл-дабл из 29 очков и 11 передач. У Сержа Ибака — дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. Кайл Лоури записал в актив 26 очков. В составе проигравшей команды самым результативным стал Спенсер Динуайдди (23 очка).

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 121
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Динуайдди - 23, Харрис - 18, ЛеВерт - 13, Темпл - 12, Принс - 10, Аллен - 7, Куруч - 7, Джордан - 6, Луваву-Кабарро - 3, Муса - 2, Чендлер - 1, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Пинсон
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 29, Лоури - 26, Ибака - 21, Холлис-Джефферсон - 10, Маккоу - 8, Ануноби - 7, Буше - 7, Дэвис - 7, Бриссетт - 6, Ponds, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Сиакам, Томас, Эрнандес

«Юта Джаз» в гостях справилась с «Орландо Мэджик» — 109:96. Ключевой в игре стала четвёртая четверть, которую игроки «Юты» завершили с отрывом в «+12» очков.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
96 : 109
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Орландо Мэджик: Росс - 24, Вучевич - 22, Гордон - 11, Ивунду - 9, Фурнье - 9, Фульц - 6, Бамба - 5, Огастин - 5, Фразьер - 3, Берч - 2, Айзек, Амину, Джефферсон, Джонсон, Картер-Уильямс, Магетти
Юта Джаз: Митчелл - 32, Ньянг - 15, Богданович - 14, Мудиэй - 12, Инглс - 11, Гобер - 8, Кларксон - 7, Брэдли - 5, О'Нил - 3, Tucker - 2, Morgan, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс

Лидером по результативности стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 32 очка и совершивший 3 подбора и 6 передач. В составе «Мэджик» — Терренс Росс, на его счету 24 очка и 3 подбора. Дабл-даблы у игроков «Орландо» Аарона Гордона (11 очков, 12 подборов и 2 передачи) и Николы Вучевича (22 очка, 13 подборов и 2 передачи).

«Оклахома-Сити Тандер» в гостях обыграла «Кливленд Кавальерс» — 121:106. Самым результативным в составе победителей стал Деннис шрёдер, набравший 22 очка. У хозяев 30 баллов в активе Колина Секстона.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
106 : 121
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кливленд Кавальерс: Секстон - 30, Осман - 22, Гарлэнд - 20, Лав - 12, Маккинни - 6, Экзам - 5, Хенсон - 4, Томпсон - 3, Деллаведова - 2, Уэйд - 2, Windler, Жижич, Кук, Найт, Нэнс, Портер
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 22, Жильжо-Александер - 20, Галлинари - 19, Фергюсон - 13, Адамс - 10, Диалло - 10, Базли - 9, Пол - 7, Мускала - 6, Надер - 3, Ноэль - 2, Dort, Hervey, Roberson, Бертон, Паттон

«Атланта Хоукс» на домашней арене обыграла «Индиану Пэйсерс» — 116:111. Команда из Джорджии одержала победу благодаря действиям Трэя Янга (41 очко). У «Индианы» дабл-дабл на счету Домантаса Сабониса (25 очков и 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
116 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Атланта Хоукс: Янг - 41, Хаертер - 26, Лень - 16, Фернанду - 10, Бембри - 8, Гудвин - 8, Картер - 3, Джонс - 2, Краббе - 2, Браун, Коллинс, Паркер, Парсонс, Реддиш, Тёрнер, Хантер
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 25, Холидэй - 18, Уоррен - 17, Холидей - 16, Тёрнер - 14, Лэмб - 12, Макдермотт - 5, Макконнел - 2, Самнер - 2, Битадзе, Боуэн, Брогдон, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Сэмпсон
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
104 : 111
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз: Лавин - 35, Маркканен - 15, Данн - 13, Саторански - 12, Янг - 12, Картер - 11, Уайт - 6, Mokoka, Арчидиаконоу, Валентайн, Гэффорд, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 28, Хэйворд - 24, Браун - 19, Кантер - 17, Смарт - 8, Грин - 6, Тайс - 4, Уильямс - 3, Уонамэйкер - 2, Waters, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уокер, Фалль, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
128 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Вашингтон Уизардс: Смит - 32, Браун - 25, Бонга - 15, Pasecniks - 13, Уильямс - 12, Макрай - 11, Томас - 9, Мэтьюз - 7, Маинми - 4, Бил, Брайант, Вагнер, Дав. Бертанс, Майлз, Пэйтон II, Робинсон, Скофилд, Уолл, Хатимура
Денвер Наггетс: Маррей - 39, Йокич - 14, Миллсэп - 12, Бартон - 10, Бисли - 8, Грант - 7, Портер - 7, Харрис - 7, Моррис - 6, Пламли - 4, Bol, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Чанчар, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 111
Детройт Пистонс
Детройт
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 27, Спеллмен - 23, Ли - 14, Пэскелл - 9, Крисс - 8, Эванс - 6, Коли-Стайн - 5, Пул - 4, Робинсон - 4, Боумен - 2, Грин - 2, Smailagic, Карри, Луни, Расселл, Томпсон
Детройт Пистонс: Роуз - 22, Думбуйа - 16, Браун - 14, Драммонд - 14, Михайлюк - 14, Вуд - 9, Фрейзер - 8, Галлоуэй - 6, Снелл - 6, Мейкер - 2, King, Боун, Гриффин, Джексон, Кеннард, Моррис, Томас
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
127 : 118
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Бледсо - 21, Миддлтон - 20, Лопес - 14, Ильясова - 11, Лопес - 10, Корвер - 9, Коннотон - 5, Хилл - 3, Мэттьюз - 2, Адетокунбо, Бендер, Браун, Дивинченцо, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 26, Олдридж - 16, Гэй - 15, Миллз - 11, Уайт - 9, Лайлз - 8, Уокер - 8, Форбс - 8, Белинелли - 7, Poeltl - 4, Мету - 4, Джонсон - 2, Samanic, Weatherspoon, Кэрролл, Мюррей, Ойбанкс
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 123
ОТ
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Клебер - 24, Финни-Смит - 15, Карри - 12, Бареа - 11, Пауэлл - 11, Джексон - 6, Брансон - 2, Cleveland, Reaves, Roby, Брокхофф, Ли, Марьянович, Порзингис, Райт, Хардуэй-младший
Шарлотт Хорнетс: Розир - 29, Грэм - 27, Вашингтон - 19, Бийомбо - 11, Бриджес - 11, Зеллер - 10, Уильямс - 7, Бэйкон - 6, Монк - 3, Franks, Батюм, Кидд-Гилкрист, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Симмонс, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
115 : 117
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сакраменто Кингз: Барнс - 30, Хилд - 24, Фокс - 17, Холмс - 13, Бьелица - 12, Джозеф - 8, Джайлс - 6, Ариза - 5, Guy, Багли III, Богданович, Габриэль, Дедмон, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Феррелл
Нью-Орлеан Пеликанс: Болл - 24, Холидей - 19, Редик - 18, Ингрэм - 16, Харт - 16, Фэйворс - 13, Мур - 5, Хэйс - 4, Окафор - 2, Williamson, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Мелли, Миллер, Уильямс, Читэм
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