Дончич установил рекорд «Далласа» по трипл-даблам за один сезон
В ночь на 5 января мск «Даллас Маверикс» в регулярном чемпионате НБА принимал на домашней арене «Шарлотт Хорнетс». Лучшим в составе техасцев стал лидер коллектива, на его счету трипл-дабл из 39 очков, 12 подборов и 10 передач. Таким образом, словенец записал в актив уже десятый трипл-дабл в сезоне. Это рекорд в «Даллас Маверикс», сообщает Clutch Points. Ранее рекорд по наибольшему количеству трипл-даблов за сезон принадлежал Джейсону Кидду (9).
Дончич проводит в НБА второй год. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 30 матчах, набирая 29,1 очка, собирая 9,6 подбора и совершая 8,9 передачи и 1,2 перехвата.
Отметим, что действия Луки не помогли команде уйти от поражения в предыдущем матче, с «Шарлотт Хорнетс» — 120:123.
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