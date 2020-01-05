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Дончич установил рекорд «Далласа» по трипл-даблам за один сезон

Дончич установил рекорд «Далласа» по трипл-даблам за один сезон
Баскетбол / НБА 0

В ночь на 5 января мск «Даллас Маверикс» в регулярном чемпионате НБА принимал на домашней арене «Шарлотт Хорнетс». Лучшим в составе техасцев стал лидер коллектива, на его счету трипл-дабл из 39 очков, 12 подборов и 10 передач. Таким образом, словенец записал в актив уже десятый трипл-дабл в сезоне. Это рекорд в «Даллас Маверикс», сообщает Clutch Points. Ранее рекорд по наибольшему количеству трипл-даблов за сезон принадлежал Джейсону Кидду (9).

Дончич проводит в НБА второй год. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 30 матчах, набирая 29,1 очка, собирая 9,6 подбора и совершая 8,9 передачи и 1,2 перехвата.

Отметим, что действия Луки не помогли команде уйти от поражения в предыдущем матче, с «Шарлотт Хорнетс» — 120:123.

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