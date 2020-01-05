Картер стал первым игроком в истории НБА, сыгравшим в четырёх десятилетиях
В ночь на 5 января мск «Атланта Хоукс» провела матч регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс». В этом поединке впервые в 2020 году на паркете появился ветеран лиги Винс Картер. Таким образом, форвард стал первым игроком в истории НБА, сыгравшим в четырёх десятилетиях.
Баскетболист начал карьеру в 1998 году. Нынешний сезон стал для него в НБА уже 22-м. По этому показателю он опередил Кевина Уиллиса, Роберта Пэриша, Кевина Гарнетта и Дирка Новицки, за плечами которых было по 21 сезону в сильнейшей лиге мира. Кроме того, уже в этом сезоне он вышел на четвёртое место по количеству сыгранных матчей в НБА.
Всего в НБА он провёл 1510 матчей, набирая в них 16,9 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 3,1 передачи.
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