Стрелниекс выбыл из строя на длительное время

Защитник ЦСКА Янис Стрелниекс выбыл из строя, сообщает официальный сайт московской команды. Латвиец получил травму в матче Евролиги с «Панатинаикосом». Углублённое обследование показало, что у Яниса повреждена мышца задней поверхности левого бедра.

Стрелниекс выбыл на длительное время и будет восстанавливаться на базе клуба. Сроки возвращения в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований.

Напомним, латвиец присоединился к ЦСКА в минувшее межсезонье. В Евролиге он принял участие в 16 матчах, набирая в них 8,5 очка, собирая 1,8 подбора и совершая 2,4 передачи. В Единой лиге ВТБ на его счету 11 встреч, в которых он собирал коллекцию из 8,1 очка, 1,1 подбора и 1,9 передачи.