32 очка Джорджа помогли «Клипперс» дома обыграть «Нью-Йорк»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке принимал «Нью-Йорк Никс» и победил со счётом 135:132 (29:45, 47:24, 38:31, 21:32).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Маркус Моррис, на счету которого 38 очков. В составе «Клипперс» 34 очка набрал Монтрезл Харрелл, ещё по 32 — в активе Пола Джорджа и Лу Уильямса. Дабл-даблом отметился форвард хозяев Джамикал Грин (11 очков, 10 подборов).

В параллельном матче «Майами Хит» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 122:111 (31:19, 34:27, 29:35, 28:30).