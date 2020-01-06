32 очка Джорджа помогли «Клипперс» дома обыграть «Нью-Йорк»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке принимал «Нью-Йорк Никс» и победил со счётом 135:132 (29:45, 47:24, 38:31, 21:32).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Маркус Моррис, на счету которого 38 очков. В составе «Клипперс» 34 очка набрал Монтрезл Харрелл, ещё по 32 — в активе Пола Джорджа и Лу Уильямса. Дабл-даблом отметился форвард хозяев Джамикал Грин (11 очков, 10 подборов).
В параллельном матче «Майами Хит» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 122:111 (31:19, 34:27, 29:35, 28:30).
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
135 : 132
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 34, Джордж - 32, Л. Уильямс - 32, Грин - 11, Беверли - 6, Паттерсон - 6, Шамет - 5, Зубац - 4, Макгрудер - 3, Харклесс - 2, Coffey, Кабенгеле, Леонард, Мотли, Мэнн, Робинсон, Уолтон
Нью-Йорк Никс: Моррис - 38, Барретт - 24, Рэндл - 16, Гибсон - 11, Аллен - 9, Баллок - 9, Портис - 8, Робинсон - 8, Нтиликина - 7, Нокс - 2, Браздейкис, Дотсон, Пэйтон, Рэбб, Смит, Трир, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
122 : 111
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Майами Хит: Горан Драгич - 29, Адебайо - 20, Джонс - 19, Нанн - 14, Джонсон - 12, Леонард - 11, Хироу - 11, Робинсон - 6, Батлер, Макон, Окпала, Олиник, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 34, Уайтсайд - 21, Саймонс - 19, Энтони - 11, Хезонья - 10, Бэйзмор - 7, Трент-мл. - 6, Толливер - 3, Браун, Коллинс, Литтл, Лябисье, Макколлум, Нуркич, Оар, Худ
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