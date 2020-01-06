Дабл-дабл Дьенга помог «Миннесоте» обыграть «Кливленд»

В очередном матче НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча проходила на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 118:103.

Лидером по результативности стал разыгрывающий «Кливленда» Данте Экзам, который набрал 28 очков и совершил 3 подбора и 2 передачи.

Дабл-даблом в составе «Миннесоты» отметился форвард Горгуи Дьенг. В его коллекции 22 очка, 13 подборов и 6 передач. У хозяев дабл-дабл оформил центровой Анте Жижич — 15 очков, 12 подборов и 2 передачи.

«Кливленд» потерпел 4-е поражение подряд, а «Миннесота» победила в 3 из 5 последних игр.

«Кливленд Кавальерс» (10-26) занимает предпоследнее (14) место в Восточной конференции, а «Миннесота Тимбервулвз» (14-21) – 11-е на Западе.