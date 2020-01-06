Дабл-дабл Дьенга помог «Миннесоте» обыграть «Кливленд»
В очередном матче НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча проходила на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 118:103.
Лидером по результативности стал разыгрывающий «Кливленда» Данте Экзам, который набрал 28 очков и совершил 3 подбора и 2 передачи.
Дабл-даблом в составе «Миннесоты» отметился форвард Горгуи Дьенг. В его коллекции 22 очка, 13 подборов и 6 передач. У хозяев дабл-дабл оформил центровой Анте Жижич — 15 очков, 12 подборов и 2 передачи.
«Кливленд» потерпел 4-е поражение подряд, а «Миннесота» победила в 3 из 5 последних игр.
«Кливленд Кавальерс» (10-26) занимает предпоследнее (14) место в Восточной конференции, а «Миннесота Тимбервулвз» (14-21) – 11-е на Западе.
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
103 : 118
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кливленд Кавальерс: Экзам - 28, Секстон - 19, Жижич - 15, Гарлэнд - 14, Осман - 7, Хенсон - 7, Портер - 6, Найт - 5, Маккинни - 2, Windler, Деллаведова, Кук, Лав, Нэнс, Томпсон, Уэйд
Миннесота Тимбервулвз: Дьенг - 22, Напьер - 21, Ковингтон - 15, Уиггинс - 15, Калвер - 14, Мартин - 9, Reid - 8, Тиг - 5, Вонле - 4, Окоги - 4, Бэйтс-Диоп - 1, Белл, Грэм, Лейман, Маклафлин, Ноуэлл, Таунс
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