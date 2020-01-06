40 очков Букера и дабл-дабл Убре не спасли «Финикс» от поражения «Мемфису»

В очередном матче НБА «Финикс Санз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча проходила на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой гостей со счётом 121:114.

Ключевой в игре стала 3-я четверть, которую игроки «Мемфиса» выиграли с преимуществом в 14 очков.

Лидером по результативности стал защитник «Санз» Девин Букер, на его счету 40 очков, 2 подбора и 6 передач. В составе «Гриззлиз» — центровой Йонас Валанчюнас (30 очков, 8 подборов и 4 передачи).

Дабл-даблы оформили игроки хозяев — форвард Келли Убре (17 очков, 10 подборов и 1 передача) и центровой Деандре Эйтон (14 очков, 11 подборов и 3 передачи).

«Финикс Санз» (14-22) занимает 12-е место в Западной конференции. «Мемфис Гриззлиз» (15-22) – 10-е.