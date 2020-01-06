40 очков Букера и дабл-дабл Убре не спасли «Финикс» от поражения «Мемфису»
В очередном матче НБА «Финикс Санз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча проходила на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой гостей со счётом 121:114.
Ключевой в игре стала 3-я четверть, которую игроки «Мемфиса» выиграли с преимуществом в 14 очков.
Лидером по результативности стал защитник «Санз» Девин Букер, на его счету 40 очков, 2 подбора и 6 передач. В составе «Гриззлиз» — центровой Йонас Валанчюнас (30 очков, 8 подборов и 4 передачи).
Дабл-даблы оформили игроки хозяев — форвард Келли Убре (17 очков, 10 подборов и 1 передача) и центровой Деандре Эйтон (14 очков, 11 подборов и 3 передачи).
«Финикс Санз» (14-22) занимает 12-е место в Западной конференции. «Мемфис Гриззлиз» (15-22) – 10-е.
НБА - регулярный чемпионат
06 января 2020, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 121
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Финикс Санз: Букер - 40, Убре - 17, Эйтон - 14, Бриджес - 12, Бэйнс - 9, Рубио - 9, Окобо - 5, Джонсон - 4, Джонсон - 2, Шарич - 2, Jerome, Lecque, Диалло, Камински, Картер, Харпер
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 30, Брукс - 19, Джексон - 15, Морант - 13, Кларк - 10, Хилл - 10, Мелтон - 8, Джонс - 5, Аллен - 4, Андерсон - 4, Краудер - 3, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
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