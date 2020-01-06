Керр осудил Трампа за атаку на Иран

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр раскритиковал президента США Дональда Трампа за приказ атаковать Иран с применением беспилотников, в результате чего погиб высокопоставленный иранский военный Касем Сулеймани.

Ранее Керр не раз выражал недовольство политикой Трампа. Тренер регулярно ретвитит статьи, осуждающие политику президента США.

«Боюсь, что всё окончится ещё одной войной. Я стараюсь использовать «Твиттер», чтобы напоминать людям, что они должны заниматься своими делами, прежде чем мы слепо поднимем флаг и окажется втянуты в войну, как было в Ираке.

Помню, когда мы начали войну в Ираке — кажется, это был последний год, когда я играл, — страну охватила настоящая патриотическая лихорадка. Было бы очень здорово не посылать солдат на войну, в которой нельзя победить или в которой нет необходимости», — приводит слова Керра San Francisco Chronicle.