«Химки» подарили болельщикам бесплатную парковку в день матча с ЦСКА

Сегодня, 6 января, в Мытищах состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Химки» примут ЦСКА. Встреча начнётся в 15:00 мск.

Перед матчем подмосковный клуб сделал болельщикам подарок в виде бесплатной парковки.

«Парковка за счёт клуба», — передаёт слова стюардов корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

При этом цена парковки на матчах Евролиги всегда составляет 50 рублей на всё время матча.

В сезоне-2019/2020 на счету «Химок» 12 матчей в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которых команда одержала 11 побед и потерпела одно поражение. Подмосковный клуб занимает первую строчку в турнирной таблице. У ЦСКА, идущего на втором месте, 10 побед и три поражения в 13 матчах.