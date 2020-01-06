«Химки» подарили болельщикам бесплатную парковку в день матча с ЦСКА
Сегодня, 6 января, в Мытищах состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Химки» примут ЦСКА. Встреча начнётся в 15:00 мск.
Перед матчем подмосковный клуб сделал болельщикам подарок в виде бесплатной парковки.
«Парковка за счёт клуба», — передаёт слова стюардов корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.
При этом цена парковки на матчах Евролиги всегда составляет 50 рублей на всё время матча.
В сезоне-2019/2020 на счету «Химок» 12 матчей в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которых команда одержала 11 побед и потерпела одно поражение. Подмосковный клуб занимает первую строчку в турнирной таблице. У ЦСКА, идущего на втором месте, 10 побед и три поражения в 13 матчах.
23 года на пути к вершине. С днём рождения, «Химки»!
Вспоминаем главные вехи развития подмосковного клуба.
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