Куртинайтис: сочувствую ЦСКА и их тренеру, но такова наша работа

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.



«В первую очередь хочу выделить настрой команды на игру. Иногда тренер не всё может, многое зависит от игроков, которые должны играть на пределе своих возможностей. Сегодня мы всё это видели, игра была жёсткая, как всегда с ЦСКА. Сегодня я рад, что мы достигли того успеха, которого хотели. Наверное, разница в счёте не соответствует ситуации на площадке, игра была упорная. Я сочувствую сопернику, их тренеру Димитрису, но такова наша работа, один из нас должен был быть побеждён. У нас день рождения, мы посвящаем эту победу 23-летию клуба.



Я не сожалею, а сочувствую сопернику. Как говорится, летом мы все друзья, а в сезоне – соперники. И вы должны бороться друг с другом. И часто тренеры что-то теряют. Но такова наша работа. ЦСКА – хорошая команда, они здорово играют в Евролиге. Мы за ними следим. Но бывают и поражения, без этого нельзя. У нас тоже были претензии перед Новым годом, когда мы играли шесть игр на 13-14 дней, были уставшие. И вроде игроки те же. И в матче с ЦСКА сегодня мы показывали готовность и то, как команда играла в начале сезона. На тех же скоростях, на таком же желании. Главное — объяснить игрокам, где проблема. Проблема зачастую даже не в усталости, а в психологии, которую, кроме них самих, побороть никто не сможет. Нет таких лекарств. Сегодня мы играли с двойной энергией, скоростью. Скажу откровенно, что мы не так много игр сыграли главным составом, где есть Тимма и Швед. То один болеет, то у другого травма. Сейчас пару игр мы уже играем вместе, думаю, что сыграемся.



Сегодня сама игра была хорошая. И соотношение потерь и подборов. Да, мы сегодня проиграли на подборах где-то четыре или пять мячей, но, если вспомним прошлую игру с ЦСКА, мы проиграли 17 подборов. Когда кто-то говорит про плохую игру в защите, они не говорят про саму игру, они говорят про цифры. Цифры простые, я сегодня говорил уже, что в прошлом матче мы совершили 14 потерь и они сняли на 16 мячей больше. Это 30 лишних атак у ЦСКА. Даже при плохом проценте это 30 очков. Те же проблемы мы имеем и в Евролиге, это не секрет. Мы играем хорошую защиту, просто есть вещи, которые мы раздаём. Сегодня мы проиграли подбор, но сделали меньше ошибок. Здорово разыгрывали мяч, играли как команда. Сделали всё, что готовили. Вчера больше часа было собрание», — передаёт слова Куртинайтиса корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.