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Итудис: «Химки» сегодня играли лучше

Итудис: «Химки» сегодня играли лучше
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал проигрыш подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с подмосковными «Химками».

«Поздравляю «Химки». Сегодня они играли лучше и выиграли. Мы выглядели опустошёнными, хотя имели свои моменты в начале матча, но затем соперник сделал рывок. Также нам не хватало важных игроков, что было очевидно на площадке. Еще раз поздравляю «Химки», они одержали заслуженную победу», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Матч между ЦСКА и «Химками» завершился победой подмосковного клуба со счётом 96:80.

После этого матча на счету «Химок» стало 12 побед и одно поражение в 13 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда возглавляет турнирную таблицу. ЦСКА, на счету которого 10 побед, потерпел четвёртое поражение в 14 матчах.

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