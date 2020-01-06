Итудис: «Химки» сегодня играли лучше

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал проигрыш подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с подмосковными «Химками».



«Поздравляю «Химки». Сегодня они играли лучше и выиграли. Мы выглядели опустошёнными, хотя имели свои моменты в начале матча, но затем соперник сделал рывок. Также нам не хватало важных игроков, что было очевидно на площадке. Еще раз поздравляю «Химки», они одержали заслуженную победу», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Матч между ЦСКА и «Химками» завершился победой подмосковного клуба со счётом 96:80.



После этого матча на счету «Химок» стало 12 побед и одно поражение в 13 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда возглавляет турнирную таблицу. ЦСКА, на счету которого 10 побед, потерпел четвёртое поражение в 14 матчах.