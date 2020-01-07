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Пашутин: всегда готовы вернуть Апича в команду

Пашутин: всегда готовы вернуть Апича в команду
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал аренду Драгана Апича в «Бургос».

«Принято решение отправить Драгана в аренду в испанский «Бургос», для того, чтобы он получал игровую практику и рос, как игрок. В Единой Лиге ВТБ существует лимит на иностранных игроков, могут играть только шесть человек, так что Апич не смог бы получать достаточное количество игрового времени. Он молодой игрок, ему есть куда расти, так что желаем ему удачи, хорошо проявить себя в «Бургосе». Будем внимательно следить за его игрой и всегда готовы вернуть Драгана в команду», — приводит слова Пашутина официальный сайт краснодарской команды.

В нынешнем сезоне Драган Апич принял участие в семи матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, набирая 6,3 очка, совершая 2,1 подбора и отдавая 0,9 результативной передачи за 11 минут 37 секунд игрового времени.

В Еврокубке Апич сыграл в 10 встречах, набирая 4,9 очка, совершая 1,9 подбора и отдавая 0,4 результативной передачи за 12 минут 2 секунды игрового времени.

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