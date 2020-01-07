«Денвер» обыграл Атланту», Йокич набрал 47 очков
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 123:115.
Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, набравший 47 очков. Уилл Бартон записал в свой актив 28 очков.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 передач.
Таким образом, «Атланта» потерпела второе поражение за последние три игры. «Денвер» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.
В другом матче «Филадельфия Сиксерс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 120:113.
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
115 : 123
Денвер Наггетс
Денвер
Атланта Хоукс: Янг - 29, Хаертер - 22, Коллинс - 17, Хантер - 16, Лень - 10, Реддиш - 7, Джонс - 4, Гудвин - 3, Краббе - 3, Бембри - 2, Фернанду - 2, Watson, Браун, Картер, Паркер, Парсонс, Тёрнер
Денвер Наггетс: Йокич - 47, Бартон - 28, Маррей - 16, Моррис - 14, Грант - 6, Портер - 4, Харрис - 4, Миллсэп - 2, Пламли - 2, Bol, Бисли, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Чанчар, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
120 : 113
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Филадельфия Сиксерс: Ричардсон - 23, Харрис - 18, Эмбиид - 18, Симмонс - 17, Хорфорд - 13, Бёрк - 12, Скотт - 8, Коркмаз - 6, Эннис - 5, Pelle, Shayok, Болден, Милтон, Нето, О'Куинн, Смит, Тибулл
Оклахома-Сити Тандер: Адамс - 24, Шрёдер - 21, Галлинари - 18, Пол - 18, Жильжо-Александер - 14, Диалло - 6, Фергюсон - 6, Базли - 3, Мускала - 3, Dort, Hervey, Roberson, Бертон, Надер, Ноэль, Паттон
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