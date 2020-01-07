«Денвер» обыграл Атланту», Йокич набрал 47 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 123:115.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, набравший 47 очков. Уилл Бартон записал в свой актив 28 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 передач.

Таким образом, «Атланта» потерпела второе поражение за последние три игры. «Денвер» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В другом матче «Филадельфия Сиксерс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 120:113.