Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:110.

В составе победителей самым результативным стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 10 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Лаури Маркканен, набравший 26 очков. Томаш Саторански оформил дабл-дабл из 11 очков и 14 передач.

Таким образом, «Даллас» одержал вторую победу за последние три игры. «Чикаго» в свою очередь потерпел четвёртое поражение кряду.

В другом матче «Нью-Орлеан Пеликанс» на своей площадке уступил «Юте Джаз» со счётом 126:128. «Сан-Антонио Спёрс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 126:104.