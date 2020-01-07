Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Чикаго»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:110.
В составе победителей самым результативным стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 10 передач.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Лаури Маркканен, набравший 26 очков. Томаш Саторански оформил дабл-дабл из 11 очков и 14 передач.
Таким образом, «Даллас» одержал вторую победу за последние три игры. «Чикаго» в свою очередь потерпел четвёртое поражение кряду.
В другом матче «Нью-Орлеан Пеликанс» на своей площадке уступил «Юте Джаз» со счётом 126:128. «Сан-Антонио Спёрс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 126:104.
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
118 : 110
Чикаго Буллз
Чикаго
Даллас Маверикс: Дончич - 38, Пауэлл - 16, Хардуэй-младший - 15, Джексон - 11, Финни-Смит - 11, Райт - 9, Клебер - 7, Брансон - 5, Карри - 4, Бареа - 2, Cleveland, Reaves, Roby, Брокхофф, Ли, Марьянович, Порзингис
Чикаго Буллз: Маркканен - 26, Лавин - 20, Уайт - 15, Гэффорд - 13, Саторански - 11, Янг - 11, Данн - 6, Картер - 6, Харрисон - 2, Mokoka, Арчидиаконоу, Валентайн, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Хатчинсон
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
126 : 128
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 35, Редик - 23, Болл - 21, Мур - 13, Фэйворс - 9, Харт - 8, Хэйс - 7, Александер-Уолкер - 5, Джексон - 5, Williamson, Грэй, Мелли, Миллер, Окафор, Уильямс, Холидей, Читэм
Юта Джаз: Богданович - 35, Инглс - 22, Митчелл - 19, Кларксон - 16, Гобер - 9, Мудиэй - 8, Брэдли - 7, Ньянг - 6, Tucker - 3, О'Нил - 3, Morgan, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2020, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 104
Милуоки Бакс
Милуоки
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 25, Миллз - 21, Гэй - 17, Олдридж - 17, Мюррей - 13, Уайт - 9, Уокер - 8, Лайлз - 6, Форбс - 6, Poeltl - 2, Мету - 2, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Кэрролл, Ойбанкс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Дивинченцо - 16, Миддлтон - 15, Хилл - 15, Мэттьюз - 12, Бледсо - 8, Лопес - 8, Ильясова - 3, Лопес - 2, Корвер - 1, Адетокунбо, Бендер, Браун, Коннотон, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
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