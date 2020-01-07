Брайант: если бы не «Сан-Антонио», «Лейкерс» выиграли бы 10 титулов подряд

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант рассказал, что, по его мнению, помешало команде выиграть ещё больше титулов. Брайант, который становился чемпионом с «Лейкерс» с 2000 по 2002 год, а также в 2009 и 2010 годах, посетовал на высокий уровень конкуренции со стороны «Сан-Антонио Спёрс».
«Сан-Антонио» был сложным соперником. Когда наступал плей-офф, проблема была не в отсутствии взаимопонимания между мной и Шаком (Шакилом О'Нилом. — Прим. «Чемпионата»). В плей-офф у нас всегда было взаимопонимание, нас просто переигрывали.
Правильнее спросить, сколько титулов мы завоевали бы, если бы «Спёрс» не были теми «Спёрс». Возможно, мы возглавляли бы таблицу на протяжении всего десятилетия. В «Сан-Антонио» всё сложилось просто идеально: талантливые игроки, тренер… Если бы не они, мы, вероятно, выиграли бы 10 титулов подряд», — приводятся слова баскетболиста в «инстаграме» All the Smoke.
«Сан-Антонио» пять раз становился чемпионом НБА: в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.
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