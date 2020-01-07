О'Нил уверен, что он с Брайантом справился бы с дуэтом Леброн — Дэвис

Легендарный баскетболист, экс-центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других клубов НБА Шакил О'Нил убеждён, что он вместе с бывшим напарником по команде Коби Брайантом справился бы с нынешним звёздным дуэтом «Лейкерс» в лице Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

«Смогли бы мы с Коби справиться с дуэтом Леброна и Энтони Дэвиса? Мне нравятся такие разговоры, ведь мы всё равно никогда не узнаем ответа. Но да, конечно же мы бы справились. Чёрт возьми, мы бы конечно их превзошли», — приводит слова Шакила О'Нила Clutch Points.

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис проводят первый совместный сезон в «Лейкерс». Что касается О'Нила и Брайанта, то они вместе выступали в «Лейкерс» в период 1996–2004 годов и привели команду к трём титулам.