О'Нил уверен, что он с Брайантом справился бы с дуэтом Леброн — Дэвис
Легендарный баскетболист, экс-центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других клубов НБА Шакил О'Нил убеждён, что он вместе с бывшим напарником по команде Коби Брайантом справился бы с нынешним звёздным дуэтом «Лейкерс» в лице Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.
«Смогли бы мы с Коби справиться с дуэтом Леброна и Энтони Дэвиса? Мне нравятся такие разговоры, ведь мы всё равно никогда не узнаем ответа. Но да, конечно же мы бы справились. Чёрт возьми, мы бы конечно их превзошли», — приводит слова Шакила О'Нила Clutch Points.
Леброн Джеймс и Энтони Дэвис проводят первый совместный сезон в «Лейкерс». Что касается О'Нила и Брайанта, то они вместе выступали в «Лейкерс» в период 1996–2004 годов и привели команду к трём титулам.
Читайте также
- 7 января 2020
-
22:25
-
21:53
-
20:59
-
19:25
-
18:59
-
17:44
-
15:13
-
15:00
-
13:05
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
06:58
-
06:25
-
06:14
-
03:49
-
02:55
-
00:35
- 6 января 2020
-
22:42
-
21:47
-
19:45
-
19:21
-
18:53
-
18:15
-
17:51
-
17:25
-
16:58
-
15:00
-
14:17
-
13:08
-
11:14
-
10:22
-
10:00
Партнерский контент