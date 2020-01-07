«Зенит» потерял Айона на неопределённый срок
Вчера, 6 января, в Минске состоялся поединок регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Цмоки-Минск» принимал «Зенит». В ходе матча травму получил один из лидеров команды из Санкт-Петербурга, центровой Густаво Айон. После обследования у него диагностировано частичное повреждение мышцы задней поверхности бедра, сообщает официальный сайт «Зенита». Баскетболист выбыл из строя на неопределённый срок.
Напомним, Айон подписал контракт летом 2019 года и проводит первый сезон с командой. В Евролиге он принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 12,2 очка, собирая 5,6 подбора и совершая 2,2 передачи и выполняя 1,3 перехвата. В Единой лиге ВТБ он принял участие в 10 матчах, набирая в них 11,7 очка и собирая 6,0 подбора.
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