Дэвис избежал серьёзной травмы
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис смог избежать серьёзных травм, сообщил журналист Майк Труделл. Обследование выявило у баскетболиста ушиб большой ягодичной мышцы.
Напомним, Дэвис неудачно приземлился на паркет в одном из эпизодов домашнего матча с «Нью-Йорк Никс» и получил травму, покинув паркет. Продолжить встречу баскетболист калифорнийцев не смог.
В матче с «Нью-Йорком» Дэвис провёл на паркете 28 минут 12 секунд и набрал за это время 5 очков, собрал 6 подборов и отдал 5 результативных передач. «Лейкерс» одержали победу со счётом 117:87. С соотношением побед и поражений 30-7 клуб из Лос-Анджелеса возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.
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