Дабл-дабл Сабониса не спас «Индиану» от поражения в матче с «Майами»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 122:107.
Самым результативным в составе победителей стал Тайлер Хироу, набравший 19 очков. Эдрис Адебайо и Деррик Джонс записали в свой актив по 18 очков.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов.
В параллельном матче «Бостон Селтикс» на своей площадке уступил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 114:129. «Орландо Мэджик» в свою очередь дома разгромил «Вашингтон Уизардс» со счётом 123:89.
Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
108 : 122
Майами Хит
Майами
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 27, Холидей - 14, Холидэй - 14, Лэмб - 13, Самнер - 13, Тёрнер - 9, Макконнел - 6, Сэмпсон - 4, Уоррен - 3, Битадзе - 2, Макдермотт - 2, Джонсон - 1, Боуэн, Брогдон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо
Майами Хит: Хироу - 19, Адебайо - 18, Джонс - 18, Робинсон - 17, Горан Драгич - 15, Нанн - 15, Батлер - 14, Леонард - 6, Vincent, Джонсон, Окпала, Олиник, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 129
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бостон Селтикс: Хэйворд - 18, Браун - 16, Тайс - 15, Тейтум - 14, Смарт - 12, Уонамэйкер - 9, Оджелей - 7, Уокер - 6, Грин - 5, Фалль - 4, Уильямс - 3, Эдвардс - 3, Кантер - 2, Waters, Лэнгфорд, Пуарье, Уильямс
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 30, Уокер - 19, Уайт - 15, Форбс - 15, Олдридж - 13, Мюррей - 10, Лайлз - 9, Миллз - 9, Гэй - 4, Poeltl - 2, Ойбанкс - 2, Кэрролл - 1, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Мету
НБА - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
123 : 89
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Орландо Мэджик: Вучевич - 29, Фурнье - 19, Огастин - 18, Берч - 11, Гордон - 10, Росс - 9, Ивунду - 7, Фразьер - 6, Фульц - 6, Бамба - 4, Джонсон - 2, Магетти - 2, Айзек, Амину, Джефферсон, Картер-Уильямс
Вашингтон Уизардс: Браун - 18, Скофилд - 18, Pasecniks - 16, Макрай - 9, Смит - 9, Томас - 7, Бонга - 6, Пэйтон II - 4, Маинми - 2, Бил, Брайант, Вагнер, Дав. Бертанс, Майлз, Мэтьюз, Уолл, Хатимура
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