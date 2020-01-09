Дабл-дабл Сабониса не спас «Индиану» от поражения в матче с «Майами»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 122:107.

Самым результативным в составе победителей стал Тайлер Хироу, набравший 19 очков. Эдрис Адебайо и Деррик Джонс записали в свой актив по 18 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов.

В параллельном матче «Бостон Селтикс» на своей площадке уступил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 114:129. «Орландо Мэджик» в свою очередь дома разгромил «Вашингтон Уизардс» со счётом 123:89.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате».