Батлер повздорил с игроком «Индианы» и напомнил о дате следующего матча. Фото

Лёгкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» Джимми Батлер резко отреагировал на грубый фол в отношении него со стороны форварда «Индианы Пэйсерс» Ти Джея Уоррена, случившийся в матче команд, который состоялся вчера, 8 января. Между игроками завязалась словесная перепалка, которой не позволили перейти в потасовку судьи и партнёры на площадке. Уоррен закончил матч с показателем полезности «-25».
После игры Батлер выложил в «Инстаграм» пост, в котором обвёл красным анонс следующего матча команд.
«Не сходи с ума, если уж не можешь защищаться против меня. В марте посмотрим, на что ты способен», — подписал баскетболист изображение.
Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «инстаграме» Батлера.
Матч «Индиана» — «Майами» завершился со счётом 122:108 в пользу гостей.
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