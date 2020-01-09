Кириленко рассказал, как волновался перед дебютом в НБА

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, который с 2001 по 2011 год выступал за клуб НБА «Юта Джаз», а затем защищал цвета «Миннесоты Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс», рассказал о переживаниях перед дебютом в лиге. На драфте 1999 года «Юта» выбрала его под 24-м номером.
«У меня никогда не было сомнений по поводу моей карьеры, что у меня всё будет хорошо. Но, конечно, было здорово, когда «Юта» меня выбрала на драфте. Там тогда было два великих игрока — Джон Стоктон и Карл Мэлоун.
Естественно, первые сутки у меня была некая эйфория. «Джаз» за год до этого играли в финале против «Чикаго» и Джордана, пусть и уступили. Там была реально крутая команда, которая здорово играет в баскетбол. Легендарные игроки, легендарный тренер.
Когда это стало известно, я был в юношеской сборной. Все подходят, поздравляют. С одной стороны, круто, с другой, я ещё не понимаю, куда попал. Чего ждать? Как встретят? Ты перспективный парень, молодой, хорошо играешь в баскетбол, но среди 18-летних. И НБА на тот момент смотрел только по телевизору раз в неделю. Огромные люди вколачивают мяч в кольцо друг через друга. Думаешь: «Справлюсь ли я или нет?». И такие мысли за 24 часа пронеслись в голове 300 раз по кругу.
А когда уже не было сил, подумал: «Чего я волнуюсь? Надо спокойно воспринимать, что будет – то будет! Мне 18 лет, будем работать».
Могу сказать, что все мои ожидания оправдались. В том смысле, что уровень действительно был высочайший. У меня ушло два-три месяца просто на адаптацию к интенсивности тренировок и матчей», — цитирует Кириленко «Команда России».
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