Швед и М. Джеймс стали лидерами голосования болельщиков на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

Сегодня, 9 января, завершилось голосование болельщиков, которые выбирали баскетболистов на Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. По его итогам стал известен расширенный список кандидатов на участие в мероприятии, состоящий из 66 игроков. Из девяти российских команд в расширенный список попало по три самых популярных баскетболиста в сборную «Звёзд России» и по 3 – в сборную «Звёзд мира». Из четырёх нероссийских команд – по 3 баскетболиста в сборную «Звёзд мира».

На втором этапе в голосовании примут участие представители СМИ, которые сформируют итоговые составы команд.

Напомним, Матч звёзд состоится 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдёт в формате «Звёзды России» — «Звёзды мира».

Лидеры голосования:

«Звёзды России»: Алексей Швед (3174 голоса), Андрей Воронцевич (2299), Никита Курбанов (2198), Дмитрий Хвостов (1817) и Никита Михайловский (1781).

«Звёзды мира»: Майк Джеймс (2453 голоса), Адас Юшкевичюс (1622), Янис Тимма (1408), Эррик Макколлум (1394) и Густаво Айон (1247).

«Голосование болельщиков помогло выявить самых популярных игроков лиги в этом сезоне и составить расширенный список участников Матча звёзд. Мы получили более 200 тысяч голосов в социальных сетях – это отличный результат.

В «Звёздах России» в последнюю неделю произошли перестановки: на первое место вышел лидер «Химок» Алексей Швед, который и стал в итоге самым популярным игроком нашего голосования.

В «Звёздах мира» на протяжении всего опроса лидерство удерживал защитник ЦСКА Майк Джеймс – одна из главных звёзд лиги в этом сезоне.

Впереди второй этап голосования, в котором примут участие представители СМИ. Им будет предложено из расширенного списка, состоявшего из 66 игроков, сформировать итоговые составы команд», — сказала генеральный директор лиги Илона Корстин.