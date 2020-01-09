Зубков: «Зенит» едет к «Химкам» за победой

Форвард баскетбольного клуба «Зенит» Андрей Зубков поделился ожиданиями в преддверии поединка с «Химками» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Матч «Химки» — «Зенит» состоится завтра, 10 января, и начнётся в 20:00 мск.



«Мы едем туда за победой. Начинается второй раунд, и мы хотим провести его лучше, чем первый. У нас были две неплохие игры с «Химками» дома в этом сезоне, все решала одна четверть, так что надеемся и в этот раз провести хороший матч.



Моя форма пока не такая идеальная, я никогда не пропускал три месяца без работы с командой. В целом, где-то еще месяц потребуется, чтобы набрать оптимальную форму, но я иду в правильном направлении», — приводит слова Плазы пресс-служба «Зенита».