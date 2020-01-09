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Куртинайтис: сейчас «Зенит» очень опасен

Куртинайтис: сейчас «Зенит» очень опасен
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с «Зенитом».

«У «Зенита» из-за травмы выбыл Айон, но и у нас есть проблемы. Энтони Гилл, очень нужный и полезный для нас игрок, получил повреждение в прошлом матче. Ничего не поделать, у многих команд есть травмы. Мы же готовимся к этой игре в обычном режиме. В данный момент «Зенит» играет хорошо. Они были близки к победе в матче с «Миланом», вернулся в строй Зубков, и сейчас они очень опасны.

Мы выиграли у них дважды на выезде, но это ничего не значит. Предстоящий матч – очень ответственный для нас, ждём непростой игры. После победы над ЦСКА для нас главное не успокоиться, а как следует подготовиться к «Зениту», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.

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