Тимма: готовимся к «Зениту» как к очень серьёзному сопернику

Форвард «Химок» Янис Тимма поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с «Зенитом».



«Мы одержали хорошую победу над ЦСКА, но это уже в прошлом. Сейчас готовимся к «Зениту», с которым мы уже встречались в этом сезоне. Конечно, с прошлого раза они что-то поменяют, тем более у них из-за травмы выбыл Айон, и в настоящий момент трудно сказать, какую именно игру они покажут. В их команде есть игроки, которые могут заменить Айона и потянуть одеяло больше на себя, чтобы набрать его очки.



У них есть опытные игроки, которые забивают, поэтому не нужно рассчитывать на то, что без Айона у них будет что-то не получаться. Поэтому готовимся к «Зениту» как к очень серьёзному сопернику», — приводит слова Тиммы официальный сайт подмосковной команды.