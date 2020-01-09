Пашутин: «Нижний Новгород» — опасная команда

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».
«Нижний Новгород» — опасная команда, обладает большим потенциалом. У них много хороших снайперов. Браун, Дженкинс, Астапкович атакуют из-за дуги с реализацией 40%. Нужно ограничить им свободные броски, максимально затруднить получение мяча. У соперника много сильных больших, нам нужно контролировать игру на щите, чтобы нейтрализовать Уиллиса и Ганькевича.
Мы должны сыграть нашу фирменную защиту, которую показывали в ряде эпизодов в последних матчах. В атаке нужно показать командный баскетбол, убегать в быстрые отрывы и двигать мяч. Весь матч мы должны держать предельную концентрацию», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт краснодарской команды.
- 9 января 2020
-
20:19
-
19:27
-
18:13
-
17:33
-
16:00
-
15:11
-
14:03
-
13:00
-
12:07
-
10:49
-
10:03
-
09:00
-
08:41
-
07:27
-
07:13
-
06:42
-
06:27
-
05:55
-
05:40
-
00:00
- 8 января 2020
-
23:53
-
22:49
-
21:54
-
20:58
-
19:53
-
17:19
-
15:00
-
13:00
-
11:04
-
09:57
-
09:48
-
09:35
-
09:26
-
09:15
-
09:05