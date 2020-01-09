Пашутин: «Нижний Новгород» — опасная команда

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».



«Нижний Новгород» — опасная команда, обладает большим потенциалом. У них много хороших снайперов. Браун, Дженкинс, Астапкович атакуют из-за дуги с реализацией 40%. Нужно ограничить им свободные броски, максимально затруднить получение мяча. У соперника много сильных больших, нам нужно контролировать игру на щите, чтобы нейтрализовать Уиллиса и Ганькевича.

Мы должны сыграть нашу фирменную защиту, которую показывали в ряде эпизодов в последних матчах. В атаке нужно показать командный баскетбол, убегать в быстрые отрывы и двигать мяч. Весь матч мы должны держать предельную концентрацию», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт краснодарской команды.